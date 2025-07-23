Россия ударила дронами по Кривому Рогу: повреждены предприятия и дома

В Кривом Роге потушили пожар, который вспыхнул в результате атаки РФ (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС)

В ночь на среду, 23 июля, страна-агрессор Россия ударила ударными БпЛА по Кривому Рогу , в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его данным, противовоздушная оборона сбила 8 дронов над Днепропетровской областью, но в Кривом Роге были зафиксированы попадания шахедов.

Реклама

В результате российской атаки были повреждены предприятие, частные дома, шесть домов многоэтажной застройки, частное предприятие, учебное заведение, административное здание, церковь, спортивный комплекс, авто.

Вилкул отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Он добавил, что в Кривом Роге возникли пожары, но их уже потушили. Сейчас продолжаются обходы, уточнения и ликвидация последствий обстрела РФ. Для этого привлечены все необходимые службы.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в Кривом Роге повреждены 5 частных домов, предприятия, здание, которое не эксплуатировалось, и солнечные панели.

В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку ударными дронами по нескольким областям Украины. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы.

В результате российских ударов по критической инфраструктуре была обесточена часть потребителей Сумского района.