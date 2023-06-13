Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге

13 июня, 05:11
Поделиться:
Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)

Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)

В ночь на 13 июня Россия совершила очередную атаку на Украину. В частности, оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге.

Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

«Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами", — сообщил он.

Видео дня

Читайте также:

Полная информация будет после ликвидации.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Кривой Рог Война в Украине Александр Вилкул

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X