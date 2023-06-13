Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге 13 июня, 05:11 Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)

В ночь на 13 июня Россия совершила очередную атаку на Украину. В частности, оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге.

Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

«Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами", — сообщил он.

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Полная информация будет после ликвидации.