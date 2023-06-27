У Зеленского назвали цель обстрела РФ Кременчуга в годовщину удара по торговому центру 27 июня, 13:32 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия нанесла удар по городу Кременчуг Полтавской области с целью отвлечь внимание от шаткого состояния российской власти и «сорвать аплодисменты» патриотически настроенного населения.

«Чтобы отвлечь внимание публики от обрезанных штанишек российской власти, решено подсунуть патриотической публике конфету: нанести абсолютно бессмысленный, но жестокий удар по мирному населению далекого украинского города, чтобы на минуту сорвать аплодисменты Z-пропаганды», — говорится в заметке Подоляка в Twitter.

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Он обратил внимание на то, что Россия не просто нанесла ракетный удар по Кременчугу в годовщину обстрела торгового центра Амстор, она сделала это ровно в то же время и тем же типом оружия — противокорабельной ракетой Х-22.

Подоляк подчеркнул, что такие меры по отвлечению внимания России не помогут.

«Часы уже пошли в обратном направлении. Карета непременно превратится в тыкву», — заявил он.

27 июня в Кременчуге были слышны звуки взрывов во время объявленной воздушной тревоги в Полтавской области.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне ударили ракетой Х-22 в направлении Кременчуга. Сообщается о попадании в дачный кооператив.

Ровно год назад — 27 июня 2022 года — Россия нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг. В результате атаки погибли более 20 человек.