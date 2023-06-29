«Предатели человечности». Зеленский призвал максимально наказывать корректировщиков и коллаборантов 29 июня, 00:27 Зеленский напомнил, что 28 июня сотрудники СБУ и полицейские задержали жителя Краматорска, который был корректировщиком (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Причастные к российскому ракетному удару по Краматорску, в результате которого погибли 11 граждан и более 60 получили ранения, заслуживают максимального наказания.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



Он отметил, что в течение всего дня продолжались работы на месте российского теракта.

«К сожалению, количество погибших увеличилось. Российские ракеты унесли жизни 11 наших людей, среди них — три ребенка. Травмированы и ранены более 60 человек», — сказал президент.

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Также Зеленский напомнил, что 28 июня сотрудники СБУ и полицейские задержали жителя Краматорска, который был корректировщиком этого ракетного обстрела по заведению общепита в центре города, где в момент удара находилось большое количество посетителей.

«Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов. О них все ясно. Это люди без человечности», — подчеркивает глава государства.

Зеленский обратил внимание, что каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом.

«Корректирующий проходит по статье о государственной измене. Возможное наказание — включая пожизненное. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности», — сказал он.