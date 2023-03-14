Ракетный удар РФ по Краматорску: количество раненых возросло 14 марта, 13:04 Возросло число раненых в результате российского ракетного удара по Краматорску (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

Количество раненых в результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Краматорску Донецкой области возросло до семи. Один человек погиб.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты ударили ракетой по центру города. В результате было повреждено девять многоэтажек, детсад, здание Ощадбанка и две гражданские машины.

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На месте работают муниципальные службы и полиция.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Краматорску один человек погиб, трое были ранены.