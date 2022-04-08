«Зло, у которого нет предела». Удар оккупантов по вокзалу Краматорска — новое зверство российской армии: фоторепортаж

8 апреля, 16:35
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Ракета с надписью «За детей», убившая почти 40 человек в Краматорске, включая четырех детей (Фото:Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook)

Ракета с надписью «За детей», убившая почти 40 человек в Краматорске, включая четырех детей (Фото:Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook)

8 апреля Россия вписала новую черную страницу в список своих военных преступлений в Украине. 39 человека погибли (из них четверо детей), 83 ранены в результате удара российской армии по вокзалу Краматорска, где сотни людей ждали посадки в эвакуационные поезда.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Ракетный удар по заполненной людьми платформе вокзала в Краматорске был нанесен вскоре после 10 утра, когда там собралось множество пассажиров. Несколько дней назад главы Донецкой ОВА Павел Кириленко и Луганской ОВА Сергей Гайдай призвали жителей этих регионов срочно эвакуироваться из областей из-за нового наступления российских войск на Донбассе.

Видео дня

Зная, что вокзал в Краматорске стал главным центром эвакуации людей из Донецкой области, Россия сегодня нанесла по нему удар из ракетного комплекса Точка-У. Как выяснилось впоследствии, на ракете была циничная надпись «За детей».

«Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на трагедию. А посольство США в Украине назвало атаку «еще одним зверством, совершенном Россией в Украине». «Мир привлечет Путина к ответственности», — заверили американские дипломаты.

https://www.youtube.com/watch?v=AV0HFzPrNkM
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Российская пропаганда традиционно и беспочвенно поспешила обвинить в атаке украинскую сторону.

НВ публикует фото последствий ракетного удара, нанесенного Россией по вокзалу в Краматорске.

Слушайте подкаст на эту тему

Удара по вокзалу Краматорска: последствия и жертвы


Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS
Фото: Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS
Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS
Фото: Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS
Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин / Telegram
Фото: Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин / Telegram
Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Владимир Зеленский / Facbook
Фото: Владимир Зеленский / Facbook

Российская ракета с надписью «За детей», убившая десятки человек в Краматорске

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин / Telegram
Фото: Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин / Telegram
Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин / Telegram
Фото: Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин / Telegram

Медики и работники других служб на месте трагедии

Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Российско-украинская война Военные преступления Точка-У Военные преступления РФ Сюжет НВ Фоторепортаж Война России против Украины

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