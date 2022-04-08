Полиция об ударе по вокзалу Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания с сотнями пассажиров
Ракета российских оккупантов попала зал ожидания (Фото:Полиция Донецкой области)
Ракетный удар российских оккупантов по вокзалу в Краматорске пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, которые ждали эвакуационный поезд.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики.
Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.