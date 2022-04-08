Полиция об ударе по вокзалу Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания с сотнями пассажиров 8 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Ракета российских оккупантов попала зал ожидания (Фото:Полиция Донецкой области)

Ракетный удар российских оккупантов по вокзалу в Краматорске пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, которые ждали эвакуационный поезд.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики.

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Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые.

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По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).



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