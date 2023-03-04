Удар по вокзалу Краматорска. Правозащитники назвали, откуда войска РФ могли запустить Точку-У 4 марта, 14:23 Российская ракета с надписью «За детей» на железнодорожном вокзале Краматорска, 8 апреля 2022 (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Российский удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года мог быть нанесен из села Кунье Харьковской области, заявила представитель организации Human Rights Watch (HRW) Айда Сойер в интервью Радио Свобода.

Правозащитники HRW провели расследование трагедии совместно с исследовательской группой SITU.



Как отметила Сойер, россияне утверждали, что якобы не используют ракетную систему Точка-У, однако отчет расследователей свидетельствует об обратном.

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«Для атаки (оккупанты — ред.) использовали баллистическую ракету Точка-У, оснащенную кассетной боеголовкой. И эта ракета взорвалась в воздухе, примерно на высоте 2 километров над землей, над железнодорожным вокзалом, и выпустила 50 суббоеприпасов или бомб, и все они потом разлетелись на почти 16 000 маленьких металлических осколков, накрывших большую территорию вокруг вокзала, упали на пути», — сказала представительница Human Rights Watch.

По ее словам, расследователи смогли найти конкретные доказательства, что у российских сил был комплекс Точка на боевой позиции в подконтрольном им районе.

«Это было в деревне Кунье близ Изюма, к северо-западу от Краматорска. Мы смогли поехать в село, когда украинские силы вернули контроль над территорией, и на земле нашли остатки ракетной системы Точка», — сообщила Сойер.

Она рассказала, что жители села рассказали о применении россиянами этого ракетного комплекса примерно во время обстрела вокзала. Спутниковые снимки подтвердили размещение контейнеров для Точки в селе примерно в момент атаки на Краматорск.

Однако Сойер отметила, что это возможное место запуска, а для окончательного определения необходимо дальнейшее расследование.

По данным HRW, в результате нападения погибли по меньшей мере 58 мирных жителей, а еще сотни получили ранения.

«Это было серьезное нарушение законов войны и явное военное преступление», — сказала Сойер, добавив, что вокзал был очевидным центром эвакуации гражданских, и на момент атаки там было более 500 человек.

8 апреля 2022 года Россия двумя ракетами атаковала железнодорожный вокзал в Краматорске Донецкой области, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У.

В мае Служба безопасности Украины заявила, что в результате российских обстрелов погиб 61 человек, а еще 121 получил ранения. Правоохранители отмечали, что удар был нанесен с оккупированной территории Донецкой области.