Теракт РФ в Краматорске: Россия и Путин будут привлечены к ответственности — МИД Британии 8 апреля, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Глава британского МИД Лиз Трасс подчеркнула, что ракетный удар РФ — военное преступление (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

В правительстве Великобритании заверили, что Россия и Владимир Путин обязательно будут привлечены к ответственности за ракетный удар по мирным жителям на вокзале в Краматорске.

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Об этом у себя в Twitter написала глава британского МИД Лиз Трасс.

«Потрясена ужасающими сообщениями о том, что российская ракета ударила по мирных жителях на железнодорожной станции Краматорска на востоке Украины. Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Мы привлечем Россию и Путина к ответственности», — пообещала она.

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Согласно последним данным, жертвами теракта РФ в Краматорске стали 39 человек, в том числе двое детей. Кроме того, почти 90 мирных жителей получили ранения.

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