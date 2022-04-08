Теракт РФ в Краматорске: Россия и Путин будут привлечены к ответственности — МИД Британии

8 апреля, 14:08
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Глава британского МИД Лиз Трасс подчеркнула, что ракетный удар РФ — военное преступление (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Глава британского МИД Лиз Трасс подчеркнула, что ракетный удар РФ — военное преступление (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

В правительстве Великобритании заверили, что Россия и Владимир Путин обязательно будут привлечены к ответственности за ракетный удар по мирным жителям на вокзале в Краматорске.

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Об этом у себя в Twitter написала глава британского МИД Лиз Трасс.

«Потрясена ужасающими сообщениями о том, что российская ракета ударила по мирных жителях на железнодорожной станции Краматорска на востоке Украины. Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Мы привлечем Россию и Путина к ответственности», — пообещала она.

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https://twitter.com/trussliz/status/1512377451091046400?s=20&t=GM0nz2DqzRfunUi-jrqy5Q

Согласно последним данным, жертвами теракта РФ в Краматорске стали 39 человек, в том числе двое детей. Кроме того, почти 90 мирных жителей получили ранения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Краматорск Российская агрессия Военные преступления Лиз Трасс Война России против Украины

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