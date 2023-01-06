Войска РФ дважды ударили ракетами по Краматорску: 14 домов повреждены
Последствия обстрела Краматорска 6 января (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)
Российские оккупанты днем в пятницу, 6 января, дважды ударили по Краматорску Донецкой области, повредив жилые дома.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, обошлось без пострадавших, а на месте работают экстренные службы.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко уточнил в Facebook, что из-за ракетных ударов РФ повреждения получили 14 частных домов.
Утром 6 января войска РФ обстреляли центр Курахово Донецкой области. Российские оккупанты вели огонь из артиллерии и повредили отделение местной больницы, в результате чего один человек получил ранения.