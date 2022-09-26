Оккупанты нанесли удары по центру Краматорска и Славянску

26 сентября, 21:12
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Последствия ракетного удара российских оккупантов по Краматорску, 26 сентября 2022 года (Фото:Олександр Гончаренко / Facebook)

Последствия ракетного удара российских оккупантов по Краматорску, 26 сентября 2022 года (Фото:Олександр Гончаренко / Facebook)

Российские оккупанты вечером в понедельник, 26 сентября, обстреляли Краматорск и Славянск Донецкой области.

Как сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, в центре города повреждены многоэтажные здания и сквер, ранены четыре человека, из них один в тяжелом состоянии.

Видео дня

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0Ut6VdP5UgBoCVxfUuVXMiHk9djswikYWNPv2uJmvceD2Q94F3WPe8H6dnzR3pjJDl

В Славянской ВГА в Telegram сообщили, что вражеским обстрелам подверглись район улицы Барвенковской и улицы Ботаническая и Шевченко в центре, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным Донецкой ОВА, оккупанты нанесли удары по Славянску и Краматорску почти одновременно. В Краматорске одна вражеская ракета упала в парк скульптур Народжені в Україні, другая ударила по пятиэтажному дому. В Славянске под обстрел попал жилой массив, повреждены по меньшей мере три здания.

https://www.youtube.com/embed/bdlGrd-8tUg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Славянск Краматорск Донецкая область Обстрел Ракетные удары Война России против Украины

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