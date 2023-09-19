Битва за правду об ударе по Константиновке. Как скандальная версия NYT об «украинской» ракете подыграла нарративам РФ, и что ответила Украина 19 сентября, 16:04 Сюжет Последствия удара по Константиновке 6 сентября 2023 года (Фото:Владимир Зеленский Via Telegram/via REUTERS)

Мог ли удар по рынку в Константиновке, который 6 сентября унес жизни 17 человек и тяжело ранил более 30, быть нанесен украинской ракетой по трагической случайности? Дискуссию относительно этой версии, которую ранее пыталась раздуть российская пропаганда, теперь подпитало расследование New York Times. Издание утверждает, что якобы собрало ряд косвенных доказательств в пользу такой причины трагедии — в отличие от официальной позиции Украины об ударе российской ракеты.

По версии New York Times, 6 сентября в Константиновке могла упасть неисправная ракета ЗРК Бук, выпущенная из окрестностей подконтрольного Украине города Дружковка (Донецкая область), который расположен примерно в 19 км к северо-западу от Константиновки.

Видео дня

В то же время Служба безопасности Украины настаивает, что удар был нанесен российской ракетой зенитного комплекса С-300, какими Россия нередко обстреливает наземные цели в Украине.

NV рассказывает, как реагирует Украина на скандальные предположения NYT, где они звучали ранее и на чем базируются.



«Трагическая неудача»: на какие « аргументы» опираются журналисты New York Times

Присутствие корреспондентов NYT в Дружковке в момент удара по Константиновке. Журналисты издания утверждают, что были в Дружковке 6 сентября, когда в 14:00 услышали звук запуска ракеты, а через несколько минут — еще один. «Один из членов команды случайно записал [звук] первого запуска в голосовое сообщение», — говорится в материале. Видео удара по Константиновке, которое обнародовал Владимир Зеленский, свидетельствует, что он произошел в 14:04.

Свидетельства местных соцсетей о вероятных запусках из Дружковки. О «выходах» якобы украинских ракет тогда же сообщили жители Дружковки в местной Telegram-группе, констатирует NYT. «Еще одна», — цитирует издание пост от 14:03, автор которого, как предполагают журналисты, вероятно имел в виду запуск второй подряд ракеты.

Слова предполагаемых свидетелей. NYT утверждает, что пообщалась с двумя свидетелями, которые будто бы видели ракеты, выпущенные из Дружковки в направлении российской линии фронта примерно во время удара по Константиновке. Один из них сказал, что видел, как ракеты шли в направлении Константиновки. Украинский военный, дислоцированный в Дружковке, на условиях анонимности также подтвердил изданию, что днем 6 сентября слышал два запуска ракет примерно в одно и то же время.

Реакция людей на месте трагедии и предполагаемое отражение ракеты на крышах автомобилей, что якобы может свидетельствовать о направлении ее «прилета». На видео камеры наблюдения видно, как за считанные секунды до трагедии несколько человек оборачиваются — вероятно, на звук приближающейся ракеты. И хочет непонятно, видят ли они саму ракету или же ищут источник звука, в NYT указывают на это как на гипотетическое доказательство. «Они [поворачиваются] лицом в камеру — в сторону подконтрольной Украине территории», — пишет издание. Также американские журналисты указывают на вероятные отражения ракеты, которые последовательно появляются на крышах припаркованных автомобилей — мол, это якобы свидетельствует, что она двигалась с северо-запада, то есть со стороны Дружковки.

Воронка и следы обломков на месте удара. NYT напоминает, что боеголовка ракеты детонирует на определенном расстоянии над землей незадолго до удара, выбрасывая металлические обломки. Издание приводит фотографии, на которых видно небольшую воронку и следы от вероятных обломков, рассеявшихся за доли секунды до момента ее попадания. «Точка попадания фюзеляжа ракеты относительно царапин [от вероятных обломков] свидетельствует о том, что ракета прилетела в Константиновку с северо-западного направления», — предполагает издание, ссылаясь на анонимное мнение эксперта по взрывчатке. Журналисты добавляют, что сразу после удара им якобы препятствовали в доступе к обломкам ракеты и зоне ее падения. Однако они утверждают, что в итоге смогли попасть на место трагедии, опросить свидетелей и собрать «остатки использованного оружия».

Инфографика: NYT

Вероятное место работы неизвестного украинского ЗРК и пусков из него. Корреспонденты NYT ссылаются на одного из свидетелей, который предположил, что ракеты могли запускать с полей на окраине Дружковки. По словам местных жителей, эту локацию используют украинские военные, и именно оттуда жители ранее якобы видели запуски ракет украинской ПВО. Журналисты Times посетили это место и, как они утверждают, «увидели признаки того, что его недавно использовали военные» — такими признаками они считают окопы, ямы для мусора и вероятные следы передвижения габаритной военной техники, которая смяла траву. Местные жители, проживающие вблизи возможного места запусков, описали звуки выхода ракет как аномально громкие — в отличие от тех звуков войны, к которым они привыкли в этом прифронтовом районе, утверждает NYT.

С этого места, как утверждает NYT, могла работать украинская ПВО / Инфографика: NYT

Следы огня на земле и сравнительные спутниковые снимки. Как напоминает NYT, системы противовоздушной обороны наземного базирования часто устроены так, что пусковая установка расположена в задней части передвижного комплекса, поэтому ракеты во время выстрела выжигают почву или траву вокруг. Журналисты показали фото, на котором видно выжженную землю на месте возле Дружковки, где, по их мнению, мог работать украинский ЗРК. «Анализ спутниковых снимков до и после показывает новые следы выжигания вокруг окопов в день удара», — пишет NYT, предполагая, что это место использовалось для запуска ракет. Упомянутых снимков издание, однако, не приводит.

Форма и размеры элементов поражения. Комментируя официальную версию Украины о том, что Россия, вероятно, ударила по Константиновке из системы ПВО С-300, NYT заявляет, что боеголовка ее ракеты якобы отличается от той, что взорвалась в Константиновке. Издание отмечает, что фасады зданий, ближайших к месту взрыва, «были перфорированы сотнями квадратных или прямоугольных отверстий, вероятно, сделанных объектами в форме куба, вылетевших из ракеты». NYT выдвигает версию о том, что размеры этих пробоин — как и фрагментов, найденных на месте трагедии — соответствуют размеру и форме поражающих элементов ракеты 9M38, которую запускает мобильная ЗРК Бук. Такие ЗРК советских времен используют как Россия, так и Украина, признают в издании. Ракета 9M38 содержит сплошные металлические кубические фрагменты двух разных размеров: 8 мм и 13 мм. При этом некоторые отверстия на месте трагедии в Константиновке имеют ширину менее 10 мм, а другие несколько больше. NYT также приводит фото пробоин, вероятно нанесенных похожими элементами, и найденные на месте фрагменты. Журналисты издания заявляют, что осмотрели другие фрагменты от ракет, изъятых из многих мест российских ударов по Украине — в частности из российских С-300, С-400 и систем Бук, а также двух различных американских систем ПВО. «Их формы и размеры свидетельствуют, что повреждения на месте удара по рынку, скорее всего, спровоцировала [ракета] 9M38», — пишет издание. Кроме того, NYT на условиях анонимности пообщалась с двумя военными экспертами по обезвреживанию взрывчатки, которые пришли к похожим выводам и предположили, что обломки и повреждения на месте удара в Константиновке больше всего соответствуют ракете 9M38.

В то же время, рассматривая версию об украинской ракете, которая якобы могла ударить по Константиновке, NYT предполагают, что это произошло в результате «трагической неудачи» — мол, ракета могла выйти из строя и упасть вскоре после запуска с неизрасходованным топливом в двигателе, что привело к его выгоранию на месте удара.

«Истина будет установлена»: как реагирует Украина на расследование NYT

Резонансную публикацию New York Times уже прокомментировали в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. Там напомнили, что с целью выяснения обстоятельств ракетного удара по Константиновке СБУ 6 сентября начала уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны). [Именно по этой статье каждый раз открывают расследования в случае преступных ударов России по гражданской инфраструктуре и городам Украины — прим. ред].



«Сейчас идет официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование любых деталей относительно инцидента запрещается и является нецелесообразным», — отметили в СтратКоме ВСУ. Там напомнили, что любыми комментариями или предположениями «могут воспользоваться и обязательно воспользуются российские пропагандисты».

В публикации NYT также есть ссылка на «представителя Вооруженных сил Украины» [без упоминания его имени — прим.ред.], который в ответ на запрос издания о комментарии тоже отметил, что Служба безопасности Украины расследует удар по Константиновке, а потому в соответствии с украинским законодательством он не может комментировать эту тему.

В то же время в Службе безопасности Украины NV сообщили, что данные следствия пока свидетельствуют: 6 сентября именно Россия осуществила обстрел Константиновки из зенитно-ракетного комплекса С-300. В частности, на это указывают идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

В ответ на резонансную статью New York Times СБУ подтвердила, что расследует это военное преступление РФ. Сейчас следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

Источник NV в СБУ добавил, что автор статьи в NYT Томас Гиббонс-Неф (Thomas Gibbons-Neff) был неоднократно замечен в продвижении российских нарративов.

«Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию», — сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным. Среди прочего, говорит источник, ранее Гиббонс-Неф ложно писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что украинские военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине.

«Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий», — подчеркнул собеседник в СБУ.



Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ на публикацию в NYT констатировал, что «появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями о причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов».

«Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны», — заверил Подоляк. Он напомнил, что правоохранительные органы Украины по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений.

«В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке, — подтвердил советник главы ОП. — В любом случае юридическая истина будет установлена. Между тем не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории».

Ранее, сразу после трагедии в Константиновке, Подоляк называл «нелепыми» предположения о том, что украинская ракета могла нанести удар по городу. «Для нас нет никаких двусмысленностей и необходимости проводить расследование [такой версии]. Все очевидно, все конкретно, все зафиксировано, еще один состав преступления, это нарушение международного гуманитарного права», — подчеркивал в начале сентября советник главы ОП.

Кто еще выдвигал версию о якобы « украинской» ракете в Константиновке и какие контраргументы к ней уже прозвучали

Вскоре после трагедии в Константиновке российская пропаганда и «военкоры» РФ традиционно пытались обвинить Вооруженные силы Украины в нанесении удара по городу — как делают это годами на фоне самых страшных военных преступлений России: от лжи о сбитом Россией малазийском Boeing в небе над Донбассом в 2014 году до версии о якобы украинской ракете, попавшей в жилой дом в Днепре в начале 2023 года.

В этот раз российские пропагандисты еще до публикации NYT имели дополнительный источник для своих спекуляций. Предположения о том, что в Константиновке могла взорваться украинская ракета, высказал OSINT-аналитик Руслан Левиев, соучредитель Conflict Intelligence Team. Именно Левиев заявлял о возможности «трагической случайности» и озвучил ряд аргументов, частично схожих с предположениями New York Times. Среди них:

версия о прилете ракеты якобы с северо-запада на основе реакции людей и ее гипотетического отражения на крышах автомобилей;

ссылка на фото, на котором видно воронку от удара и следы от вероятных обломков, разлетевшихся вокруг — по мнению Левиева, они тоже указывают на гипотетическое направление прилета ракеты с северо-запада;

данные и гипотезы из пророссийских пабликов о времени и условиях вылета ракет, звук которых якобы слышали « ждуны», как называет авторов постов сам Левиев.

В то же время украинский журналист Роман Винтонив (Майкл Щур) в недавнем выпуске своего Телебачення Торонто подробно разобрал аргументы, приведенные Левиевым, и противопоставил им несколько контраргументов:

О реакции людей: Винтонив напоминает, что отзвук летящей ракеты в городе может исказить впечатление, откуда именно она приближается. «Звук отражается от различных объектов. Таким образом, может создаться ложное впечатление, где находится источник этого звука», — отмечает журналист. По видео невозможно сказать, видят ли люди ракету или реагируют только на звук.

О вероятном отражении ракеты на крышах автомобилей: Роман Винтонив ссылается на оптическую иллюзию, когда последовательное отражение объекта в двух зеркальных поверхностях может быть создано тогда, когда он падает вертикально или под острым углом, а не приближается с определенной стороны ( позже Левиев признавал это, хотя и предполагал, что в таком случае объект должен иметь значительно большие размеры, чем ракета).

позже Левиев признавал это, хотя и предполагал, что в таком случае объект должен иметь значительно большие размеры, чем ракета). О гипотетическом направлении прилета ракеты со стороны контролируемой Украиной территории. «В контексте этой войны мы очень много раз видели, как ракеты маневрируют и меняют направление», — напоминает автор Телебачення Торонто. Даже обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, который после трагедии в Константиновке тоже рассуждал в соцсетях о направлении « прилета», подчеркивал, что делает предположение лишь о том, откуда летела ракета, но не о ее принадлежности к украинским или российским войскам. Ведь и РФ, и Украина имеют на вооружении управляемые крылатые ракеты, которые могут менять траекторию полета, отмечал Репке.

«Левиев называет доказательствами вещи, которые на самом деле ничего не доказывают», — убежден Роман Винтонив.

Он также напомнил многочисленные случаи о том, когда Руслан Левиев в своих обзорах уже озвучивал неподтвержденные факты относительно событий российского вторжения в Украину, которые впоследствии оказывались неправдой. При этом несколько раз Левиев ссылался на то, что «не успевал» тщательно проверить информацию. Среди таких фактов:

якобы « эхолокационные» кадры затопленного крейсера Москва, оказавшиеся фейком;

эхолокационные» кадры затопленного крейсера Москва, оказавшиеся фейком; версия о том, что Каховская ГЭС якобы разрушилась не из-за умышленного подрыва россиянами, а из-за плохого технического состояния после захвата ее российскими оккупантами — хотя многочисленные свидетельства и перехваты украинской разведки, спутниковые снимки и оценки западных инженеров и специалистов свидетельствуют о подготовленном и реализованном РФ взрыве на ГЭС;

гипотеза о « хвостометрии» — предположение о том, что местоположение обломков таких ракет, как Точка-У, может свидетельствовать о направлении их прилета. В одном из видео сам Левиев признал, что эта теория « не работает».