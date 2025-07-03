Россия ударила шахедами по Конотопу в Сумской области, уничтожен объект инфраструктуры

Страна-агрессор Россия в четверг, 3 июля, ударила шахедами по Конотопу Сумской области, в результате чего был уничтожен объект инфраструктуры.

Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин в Telegram.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Около 10:00 Семенихин предупреждал о разведывательном дроне РФ над городом. Он также сообщал о десятке шахедов в направлении Конотопа.

Кроме того, мэр города опубликовал два видео, на которых слышно пролет шахедов и взрывы.

Утром 3 июля в Полтаве прогремел взрыв на фоне атаки российских БПЛА. Впоследствии выяснилось, что россияне нанесли удар по зданию местного ТЦК и СП.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 3 июля российская армия запустила по Украине 52 шахеты и дроны-имитаторы различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 40 целей.