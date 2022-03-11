Артудар ВСУ по колонне российской техники сняли с помощью дрона с тепловизором — видео 11 марта, 11:51 Цей матеріал також доступний українською На видео, в частности, виден огромный огненный гриб и множество разрывов поменьше (Фото:Скриншот видео @TheDeadDistrict/Twitter)

Появилось видео артудара ВСУ по одной из колонн российских войск, снятое с высоты с помощью дрона с тепловизором.

Согласно имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты в районе поселка Макаров Киевской области.

На них виден огромный огненный гриб, который мог быть следствием попадания снаряда в грузовик с топливом или боеприпасами, и множество разрывов поменьше, поразивших остальную технику стоявшей на дороге колонны ВС РФ.

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