Взрывы над городом во время ударов российских беспилотников и ракет, Киев, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В результате удара российской армии по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября , были повреждены автомобили на парковке представительства ЕС.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

По ее словам, она и все ее коллеги находятся в безопасности.

«Мы продолжаем нашу работу. Киев стоит — и Евросоюз стоит с ним. Эта ночь — еще одно напоминание о том, что Россия намеренно целится в мирных жителей и стремится их терроризировать. Это не удастся. Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС продолжит поддерживать праведные военные усилия Украины, предоставлять гуманитарную помощь и помогать восстанавливать разрушенное», — подчеркнула она.

28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.