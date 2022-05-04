Удар по Кировоградской области: две ракеты попали в железную дорогу, одну сбила ПВО 4 мая, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Власти рассказали подробности о ракетных ударах по Кировоградской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил подробности вчерашней ракетной атаки российских оккупантов на регион.



Война России против Украины — главные события 4 мая

По его словам, по Кировоградской области оккупанты выпустили три ракеты, две из которых попали в в тяговую подстанцию на железной дороге возле села Тимково Долинской громады.

Видео дня

«Повреждены помещения и оборудование подстанции. Загорелось около 27 тонн трансформаторной смазки. Спасателям удалось локализовать пожар. Обошлось без жертв», — отметил Райкович, добавив, что два бойца ведомственной охраны получили легкие ранения.

Еще одну ракету возле села Гуровка сбила ПВО.

Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях.

В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.