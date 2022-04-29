Ракетный удар по Киеву: Путин показал генсеку ООН средний палец — Кличко 29 апреля, 09:49 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко заявил, что ракетным ударом Кремль передал «привет» генсеку ООН (Фото:Скриншот видео Виталия Кличко)

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ракетный удар РФ по украинской столице во время визита генсека НАТО Антониу Гутерреша является демонстрацией показательного пренебрежения со стороны Кремля.

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Об этом он сказал в своем видеообращении в пятницу, 29 апреля.

«Сколько это может продолжаться — знает лишь один человек. Этот человек сидит в Кремле. Человек, который начал эту войну… И что также символично — в этот момент генеральный секретарь Организации Объединенных Наций находится в городе Киев. Это ему так называемый „привет“. Средний палец господин Путин показал», — заявил Кличко.

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Городской глава также рассказал, что в результате попадания одной из российских ракет в 25-этажный жилой дом в Шевченковском районе пострадали 10 человек, четырех из которых пришлось госпитализировать.

«Мы провели осмотр дома. Он только построен. Люди еще не успели переехать, и поэтому никто не погиб», — отметил он.

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