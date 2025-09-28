В результате атаки на Киев повреждено здание Института кардиологии, там погибли два человека
Институт кардиологии имени академика Стражеско после российской атаки 28 сентября (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В результате удара России по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября, было повреждено здание Института кардиологии, в результате чего там погибли два человека.
Обновлено 14:24. По данным Минздрава, здание получило повреждения на уровне 3−5 этажей, но несмотря на атаку заведение продолжает работать. На месте работают все службы, ведется следствие и оценка ущерба.
Обновлено 12:50. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате удара в Институте кардиологии погибли медсестра и пациент.
Об этом сообщают ГСЧС Украины и КГВА.
О повреждении здания Института кардиологии также заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, по состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка.
Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.