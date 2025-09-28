Последствия удара РФ по Киеву зафиксированы на 20 локациях в шести районах города, спасатели деблокируют тело женщины — Кличко
Последствия удара России по Киеву 28 сентября (Фото: ГСЧС Киева)
В результате удара России по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября, были зафиксированы последствия обстрела на почти 20 локациях в шести районах города, восемь человек пострадали.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Отмечается, что семерых пострадавших медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте.
- По словам Кличко, в Соломенском районе, в пятиэтажке, где произошло частичное разрушение, спасатели деблокируют тело женщины. В результате падения обломков произошел пожар на АЗС, который уже ликвидировали. Также потушили пожар в здании государственного медучреждения. Спасатели обнаружили там тела двух погибших, спасены пять человек. Также в результате атаки произошел пожар на 3−4 этажах государственного медучреждения. И падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку.
- В Дарницком районе обломки дрона упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.
- В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар, который уже ликвидировали. Также падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.
- В Голосеевском районе произошло падение обломков БПЛА на три частных жилых дома.
- В Днепровском районе падение обломков дрона вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.
- В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях. В частности, на нежилую застройку. А также, предварительно, возле жилых домов.
Аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки продолжаются.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами, погибли четыре человека, среди которых ребенок.