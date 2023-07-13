«Неприятная ночь». Посол Великобритании в Украине заявила, что российские БПЛА атаковали район Киева, в котором она живет 13 июля, 12:07 Мелинда Симонс (Фото:www.president.gov.ua)

В четверг, 13 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что ночью российские БПЛА атаковали район Киева, в котором она живет.

«Довольно неприятная ночь. Российские БПЛА атаковали Киев с нескольких направлений, как сообщается, включая район, в котором я живу, и соседний», — написала она в Twitter.

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По ее словам, «неудивительно, что стало так громко».

«Сегодня утром я благодарна ПВО Украины и своему укрытию без окон. Теперь пришло время подышать свежим воздухом», — добавила она.

В ночь на четверг, 13 июля, Россия снова массированно атаковала Украину ракетами Калибр и Искандер, а также дронами Shahed. В столице ранены четыре человека после падения обломков на жилые дома.