Ночной российский террор. Все дроны летели в сторону Киева или на подступы к столице — Воздушные силы Украины 30 мая, 10:17 30 мая Россия в очередной раз атаковала Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 30 мая во время новой атаки РФ по Украине все дроны летели в сторону Киева, или же на подступы к столице, заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

«Можно сделать вывод, что все дроны шли в столицу, или на подступах к столице были их цели. Фактически все дроны были уничтожены именно там, в сердце нашей страны. Три из них удалось уничтожить еще с южного направления, один на востоке, кажется», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, российские оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому хотят мести.

«Тем более, баллистика не прошла, они пытались вчера баллистическим и таким массированным ракетным ударом что-то доказать, метили тоже по каким-то объектам», — сказал он.

В ночь на вторник, 30 мая российские оккупанты совершили новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.

Атака была осуществлена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы.