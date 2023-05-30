Ночной российский террор. Все дроны летели в сторону Киева или на подступы к столице — Воздушные силы Украины
30 мая Россия в очередной раз атаковала Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на вторник, 30 мая во время новой атаки РФ по Украине все дроны летели в сторону Киева, или же на подступы к столице, заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
«Можно сделать вывод, что все дроны шли в столицу, или на подступах к столице были их цели. Фактически все дроны были уничтожены именно там, в сердце нашей страны. Три из них удалось уничтожить еще с южного направления, один на востоке, кажется», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, российские оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому хотят мести.
«Тем более, баллистика не прошла, они пытались вчера баллистическим и таким массированным ракетным ударом что-то доказать, метили тоже по каким-то объектам», — сказал он.
В ночь на вторник, 30 мая российские оккупанты совершили новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.
Атака была осуществлена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.
В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы.