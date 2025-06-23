Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву и назвал Россию, Иран и КНДР «коалицией убийц»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетно-пушечную атаку на Киев и назвал Россию, Иран и КНДР «коалицией убийц».

«После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало „ракетно-бомбовые“ шаги», — отметил глава государства в Telegram.

Однако, как отметил Зеленский, РФ молчит после того, как ее армия нанесла циничный удар шахедами и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других городов и общин Украины.

Президент Украины уточнил, что в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов.

По его данным, сейчас известно о шести погибших в столице. Еще один человек погиб в результате российского обстрела в Белой Церкви Киевской области, где шахед попал в больницу.

Зеленский добавил, что в результате удара РФ были повреждены объекты в четырех областях Украины.

Россияне запустили по Украине 16 ракет, а также 352 дрона, среди них 159 шахедов. По предварительным данным, оккупанты также применили баллистику из Северной Кореи, добавил глава государства.

«Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизни, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора», — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский анонсировал свой визит в Великобританию 23 июня. Он отметил, что будет говорить с партнерами о защите Украины, которая «должна стать основой значительно более сильной совместной защиты».

«А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов», — подчеркнул глава государства.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 БпЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев.

В столице зафиксированы повреждения в шести районах — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком. В частности, в Шевченковском — обвалился подъезд пятиэтажки, спасатели продолжают разбор завалов. В других районах возникли пожары. По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 20 — пострадали.

Среди прочего — поврежден вход в метро Святошин и спорткомплекс КПИ, также сообщается о разрушении бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.