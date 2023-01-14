Обстрелы Киева. Обломки ракеты упали и в Голосеевском районе столицы 14 января, 10:17 Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В результате утреннего российского удара по Киеву в субботу, 14 января, обломки ракеты упали и в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, под удар попала нежилая территория. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 11:06. Как сообщил Виталий Кличко, на нежилом объекте в Голосеевском районе произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в результате вражеской атаки на столицу.

Видео дня

Обновлено в 11:16. Пожар ликвидировали, отметил Кличко в Telegram.



Утром 14 января Россия совершила ракетную атаку на объект критической инфраструктуры в Киеве. Сообщалось о взрывах в Днепровском районе.

За несколько часов до этого в столице также были слышны взрывы. Однако в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что те звуки не были связаны с какими-либо военными действиями. Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что взрывы произошли из-за возгорания на одном из объектов инфраструктуры.