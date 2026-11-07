Задействовали четыре Су-34: ГУР назвало имена российского полковника и летчиков, причастных к удару по школе в Камышевахе

Поисковые работы на месте российского удара по школе в поселке Камышеваха продолжаются уже шестые сутки (Фото: ГСЧС)

Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицировало российских военных, причастных к целенаправленному авиаудару по школе в поселке Камышеваха Запорожской области , в результате которого погибли по меньшей мере 55 человек, а еще около 30 могут оставаться под завалами. Об этом говорится в сообщении ГУР в субботу, 7 ноября.

По данным разведки, военное преступление спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск Днепр российской оккупационной армии. Для атаки оккупанты задействовали четыре самолета Су-34.

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Оккупанты задействовали тактическую авиационную группу № 5 Специальной боевой группы авиационной группировки резерва Генштаба ВС РФ, сформированную на базе 11-го смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии и 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии Воздушно-космических сил РФ.

ГУР назвало имена летчиков, нанесших удары:

капитан Елисеев Сергей Александрович;

капитан Зверев Дмитрий Андреевич;

старший лейтенант Плотников Родион Сергеевич;

старший лейтенант Игнатьев Никита Викторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Викторович;

лейтенант Перехрест Вадим Олегович.

Устанавливается состав экипажа еще одного бомбардировщика.

В ГУР сообщили, что 2 ноября в 09:45 российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии. Были разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где располагались пункт незламности и укрытие для местных жителей. Люди оказались под завалами.

По последним данным Запорожской ОВА, погибли 55 человек, поисковые работы продолжаются уже шестые сутки. Под завалами могут находиться еще более 30 человек. В настоящее время проводится опознание извлеченных тел.

6 ноября сообщалось о 53 погибших в Камышевахе.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после первого удара по школе Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, где прятались мирные жители.

По словам сопредседателя Совета обороны Запорожья Ивана Федорова, для удара по укрытию россияне применили трехтонные ФАБ-3000, мощность которых примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты.