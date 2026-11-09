Удар РФ по Камышевахе 2 ноября: погибли 55 человек, идентифицировали тела 30, еще 19 ищут

В поселке Камышеваха продолжаются поисковые работы после российского авиаудара 2 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Запорожской области)

Полицейские уже идентифицировали 30 погибших в результате российского удара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября. Всего погибли 55 человек, под завалами могут находиться еще 19 человек.

Об этом сообщает Национальная полиция в понедельник, 9 ноября.

Спасательные работы на месте российского обстрела продолжаются, однако поиску препятствуют российские дроны, постоянно атакующие сотрудников силовых структур и задействованную технику, отмечают правоохранители.

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«Сотрудники полицейских антидроновых подразделений обеспечивают огневое прикрытие локации. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

8 ноября сообщалось, что Россия трижды за день нанесла удары БПЛА по спасателям, разбиравшим завалы в Камышевахе. Повреждены пожарные машины и другой транспорт.

По данным областной военной администрации, по состоянию на 8 ноября было известно о 55 погибших, 45 человек считались пропавшими без вести, однако часть из них, вероятно, находится среди тех, чьи тела уже удалось обнаружить.

2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии, где раздавали гуманитарную помощь. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где находились люди. Среди погибших — полицейские и спасатели.