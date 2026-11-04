Удар девятью бомбами ФАБ-3000. В Камышевахе извлекли тела 31 погибшего, под завалами могут находиться еще 38 человек

В результате российского удара, нанесенного 2 ноября по поселку Камышеваха Запорожской области, под завалами могут оставаться 38 человек. По состоянию на утро среды, 4 ноября, из-под завалов извлекли тела 31 погибшего, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, на данный момент установлены личности 12 человек. Пропавшими без вести до сих пор числятся 59 человек. Часть из них, вероятно, опознают среди уже найденных, отметил Федоров. На месте ударов продолжается поисково-спасательная операция.

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3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки РФ авиабомбами на поселок Камышеваха Запорожской области погибли 33 человека, а еще более 50 могут находиться под завалами.

2 ноября российские войска нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области, сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Зеленский заявил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе в Камышевахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По его словам, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

Иван Федоров также заявил, что россияне нанесли не менее девяти ударов: сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применили трехтонные ФАБ-3000. По словам Федорова, это примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты. В то же время строящиеся в Украине подземные школы не рассчитаны на попадание авиабомб такой мощности.