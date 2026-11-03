Число погибших в результате удара РФ по Камышевахе возросло до 29, еще 48 человек пропали без вести

В результате российской атаки на Камышеваху погибли 29 человек (Фото: ГСЧС Запорожья)

Число погибших в результате российского удара авиабомбами по Камышевахе Запорожской области возросло до 29. На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция, заявил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Обновлено в 08:36. Глава Запорожской ОВА Михаил Семеникин заявил, что 48 человек считаются пропавшими без вести.

Под наблюдением врачей остаются пять человек. 3 ноября в Запорожской области объявлено днем траура по погибшим в результате российского удара.

Реклама

«Враг нанес прицельный удар ФАБ-3000 по громаде, попав прямо в людей, которые пришли получать гуманитарную помощь», — подчеркнул Федоров.

2 ноября российские войска нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области, сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил подробности о российском ударе по Камышевахе. Он подчеркнул, что большинство жертв — это гражданские лица, пришедшие за гуманитарной помощью, а также люди, помогавшие им после первого удара.

В Нацполиции сообщили, что одна из российских управляемых авиабомб попала в гуманитарный хаб, служивший укрытием для местных жителей. Под завалами оказались гражданские лица, полицейские и спасатели, работавшие в Камышевахе.