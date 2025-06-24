Наводчик ракеты на кафе в Краматорске, где погибла писательница Амелина, подал заявку на выезд в Россию

Осужденный Владимир Синельник, который навел российскую ракету на кафе в Краматорске (Фото: Хочу к своим)

Владимир Синельник, которого приговорили к пожизненному заключению за наведение российской ракеты на кафе в Краматорске в 2023 году, подал заявку на выезд в Россию. Об этом говорится на сайте проекта Хочу к своим.

Как пишет Детектор медиа, мужчина обратился с заявлением 6 марта 2025 года. Он попросил передать его как военнопленного на территорию России или временно оккупированных регионов Украины.

Синельник работал на газотранспортном предприятии в Краматорске, его завербовали как российского агента в июне 2023 года. В частности, тогда к нему обратился представитель «министерства внутренних дел» незаконного вооруженного формирования «ДНР».

Мужчине поручили проверить информацию о «наличии украинских военных в пиццерии в Краматорске». Через некоторое время Россия нанесла удар из ОТРК Искандер M по зданию.

В тот день в заведении находилась украинская писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелое ранение, но через некоторое время стало известно, что женщина умерла.

27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, где находилось много людей. Среди раненых — трое граждан Колумбии и известная украинская писательница.

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину. в 2007 году получила степень магистра компьютерных технологий в НУ Львовская политехника с отличием. В 2005—2015 годах работала в международных технологических компаниях.

В 2015 году Виктория Амелина приостановила карьеру в информационных технологиях, чтобы посвятить себя писательской работе.

В 2021 году Виктория стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.