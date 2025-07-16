Россияне ночью атаковали дронами Измаильский район Одесской области, повреждена инфраструктура

16 июля, 11:20
Все необходимые службы работают на месте удара РФ в Измаильском районе Одесской области, заявил Олег Кипер (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС)

В ночь на среду, 16 июля, страна-агрессор Россия атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

По его словам, несмотря на активную работу противовоздушной обороны, есть повреждения инфраструктуры.

Кипер уточнил, что в городе Измаил выбиты окна в административных зданиях. Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий российского обстрела.

Ночью 16 июля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 беспилотниками-имитаторами различных типов, 255 из которых — шахматы. ПВО обезвредила 343 дрона, сообщали Воздушные силы ВСУ.

РФ нанесла крупнейший с начала большой войны удар по Кривому Рогу, повреждена инфраструктура, разрушено промышленное предприятие. В городе было обесточено несколько районов, водоснабжение было переведено на генераторы.

В Сумах российский шахед ударил по предприятию. В Виннице в результате атаки РФ повреждены два промышленных объекта, вспыхнули пожары, пострадали восемь человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей ночного удара была энергетическая инфраструктура.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Измаил Одесская область Война России против Украины атака шахедов шахеды

