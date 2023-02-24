Оккупанты повредили магистральный трубопровод в Херсоне, более 40 тысяч человек остались без отопления
В результате удара без отопления осталось около 600 домов (Фото:Julian Hochgesang/Unsplash)
В Херсоне россияне ударили по магистральному трубопроводу. Без отопления остались десятки тысяч человек.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в результате удара без отопления осталось около 600 домов, а значит — более 40 тысяч человек.
«Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим», — заявил Зеленский.
Как сообщалось, в Херсоне в результате российского обстрела сложилась критическая ситуация с отоплением. Местные власти советуют жителям подготовить обогреватели и теплые вещи.