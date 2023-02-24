Оккупанты повредили магистральный трубопровод в Херсоне, более 40 тысяч человек остались без отопления

24 февраля, 00:45
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В результате удара без отопления осталось около 600 домов (Фото:Julian Hochgesang/Unsplash)

В результате удара без отопления осталось около 600 домов (Фото:Julian Hochgesang/Unsplash)

В Херсоне россияне ударили по магистральному трубопроводу. Без отопления остались десятки тысяч человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в результате удара без отопления осталось около 600 домов, а значит — более 40 тысяч человек.

«Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим», — заявил Зеленский.

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Как сообщалось, в Херсоне в результате российского обстрела сложилась критическая ситуация с отоплением. Местные власти советуют жителям подготовить обогреватели и теплые вещи.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Отопление Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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