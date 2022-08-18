В результате удара РФ по Харькову уничтожен памятник архитектуры

18 августа, 10:30
До войны в ДК Железнодорожник находились детские кружки (Фото:Коллаж НВ/залізні_зміни/t.me)

До войны в ДК Железнодорожник находились детские кружки (Фото:Коллаж НВ/залізні_зміни/t.me)

Российские войска уничтожили в Харькове дворец культуры Железнодорожник, который является памятник городской архитектуры.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Укрзализныци Александр Камышин.

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«Он был построен 90 лет тому назад. Памятник архитектуры в стиле конструктивизма. Рассмотрите на фото, как он красив. До войны в нем были многочисленные детские кружки. Ежедневно более сотни детей занимались творчеством, танцами, музыкой и пением… Я уже привык к ударам по железной дороге. Так начинается мое утро с мониторинга обстрелянных железнодорожных объектов. Но бить по Дворцу культуры — это особый цинизм», — возмутился он действиями захватчиков.

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Накануне вечером, 17 августа, войска РФ нанесли удар по Салтовскому району Харькова.

Согласно последним данным, жертвами ракетной атаки стали семь человек, еще около 20 пострадали.

Кроме того, было полностью разрушено жилое трехэтажное здание.

Уже утром следующего дня российские оккупанты нанесли еще один удар по Слободскому району города.

Пострадали общежитие и административное здание. Также известно об одном погибшем и 18 раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=AbgVb_DWCfY

По предварительным данным, ВС РФ использовали ракетные комплексы Искандер.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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