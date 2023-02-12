РФ нанесла по Харькову три удара ракетами С-300: попадание в объект инфраструктуры и депо Новой почты 12 февраля, 09:18 Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на воскресенье, 12 февраля, оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара (предварительно — ЗРК С-300). Повреждения получили предприятия, в частности, было зафиксировано попадание в депо Новой почты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram.

«В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал он.

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Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов.

По данным Синегубова, в результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повреждено здание Нацполиции.

Люди не пострадали.

Утром 10 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и области. Из-за этого восемь гражданских людей получили ранения.