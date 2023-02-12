РФ нанесла по Харькову три удара ракетами С-300: попадание в объект инфраструктуры и депо Новой почты

12 февраля, 09:18
Поделиться:
Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на воскресенье, 12 февраля, оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара (предварительно — ЗРК С-300). Повреждения получили предприятия, в частности, было зафиксировано попадание в депо Новой почты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram.

«В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал он.

Видео дня

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов.

Читайте также:

Военный журналист Андрей Цаплиенко (Фото:https://t.me/Tsaplienko) «Шахматы и игра в Чапаева». Наступление РФ началось с назначения Герасимова. Когда будет кульминация — интервью NV с Андреем Цаплиенко

По данным Синегубова, в результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повреждено здание Нацполиции.

Люди не пострадали.

Утром 10 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и области. Из-за этого восемь гражданских людей получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/RQHpu7V96yI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X