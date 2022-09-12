Удар по жилому дому в Харькове: погиб один человек, двое ранены
В результате удара оккупантов по Харькову погиб один человек, еще двое были ранены (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Новобаварском районе Харькова погиб один человек, еще двое были ранены.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, в результате удара сам дом был частично разрушен.
Терехов также отметил, что ночью в городе спасательные службы восстановили водоснабжение, а метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Накануне вечером оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ-5. В результате без света остались Харьковская и Донецкая области. Также частично без электроэнергии Запорожская, Сумская и Днепропетровская области.
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