Удар по жилому дому в Харькове: погиб один человек, двое ранены 12 сентября, 08:09 В результате удара оккупантов по Харькову погиб один человек, еще двое были ранены (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Новобаварском районе Харькова погиб один человек, еще двое были ранены.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в результате удара сам дом был частично разрушен.

Терехов также отметил, что ночью в городе спасательные службы восстановили водоснабжение, а метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

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Накануне вечером оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ-5. В результате без света остались Харьковская и Донецкая области. Также частично без электроэнергии Запорожская, Сумская и Днепропетровская области.

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