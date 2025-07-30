Армия РФ ударила шахедами по Харькову: взрывы раздавались в двух районах города, есть пострадавшие
Российские шахеды атаковали Харьков (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)
В ночь на среду, 30 июля, россияне атаковали Харьков шахедами. В городе прогремели взрывы. Попадания зафиксированы в Шевченковском и Слободском районах города. По меньшей мере три человека пострадали.
Обновлено в 03:10. Как сообщил Олег Синегубов, в результате удара РФ по Шевченковскому району Харькова пострадали три человека: 33-летний мужчина и две женщины 24 и 62 лет.
Обновлено в 02:48. В Харькове прогремел новый взрыв, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Предварительно, под ударом оказался Слободской район. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — отметил он.
Об ударе РФ по городу сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«В результате попытки вражеского удара по городу, в Шевченковском районе горит автомобиль. Детали еще уточняются», — отметил он.
Впоследствии мэр города сообщил, что в результате атаки в Шевченковском районе города также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет.
Информации о пострадавших пока нет.