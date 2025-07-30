Армия РФ ударила шахедами по Харькову: взрывы раздавались в двух районах города, есть пострадавшие

В ночь на среду, 30 июля, россияне атаковали Харьков шахедами. В городе прогремели взрывы. Попадания зафиксированы в Шевченковском и Слободском районах города. По меньшей мере три человека пострадали.

Обновлено в 03:10. Как сообщил Олег Синегубов, в результате удара РФ по Шевченковскому району Харькова пострадали три человека: 33-летний мужчина и две женщины 24 и 62 лет.

Обновлено в 02:48. В Харькове прогремел новый взрыв, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, под ударом оказался Слободской район. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — отметил он.

Об ударе РФ по городу сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«В результате попытки вражеского удара по городу, в Шевченковском районе горит автомобиль. Детали еще уточняются», — отметил он.

Впоследствии мэр города сообщил, что в результате атаки в Шевченковском районе города также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет.

Информации о пострадавших пока нет.