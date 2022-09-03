Воронка 10×10 метров во дворе школы. Враг ударил по Харькову с территории РФ, в области после обстрелов госпитализированы шесть человек

3 сентября, 10:05
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Воронка во дворе харьковской школы после попадания ракеты российского комплекса С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Воронка во дворе харьковской школы после попадания ракеты российского комплекса С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Россия нанесла ночной удар по Харькову из Белгородской области РФ. Ракету типа С-300 попала на территорию школы в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщают Харьковская областная прокуратура и Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

Враг нанес удар по Харькову ночью, около 2:00 3 сентября. Ракета комплекса С-300, выпущенная с территории России, попала в землю рядом с админзданием школы. Поврежден фасад образовательного учреждения, выбиты окна и двери, взрывная волна повредила соседний дом. Пострадавших нет.

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В результате обстрела образовалась воронка размером 10×10,5 метров и глубиной более 3,5 метра. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02ppHirkNGhqwji3eStc6z3r4MVynuYswhj9uehbkuz6cuiA3pLhk5L51ZVkvS5sEFl?__cft__[0]=AZUjezefTpLFbkPC2ke0yX3zTXvRhj2gFlOtUALlGvo87XIeVaweDWYShb5g3oaHX8aw8QWZ0-g0Vq5ImD5L9ev713oGxVzd0iiFJwBXdDrCGc_JZ4b7ajOzAGGNo9-JfH9rl7-SOQS0KCjzb1ZFJFlkWomhHR6QSpLnUfk9Wq2ZVA&__tn__=%2CO%2CP-R

Кроме того, за последние сутки оккупанты обстреливали несколько районов Харьковской области: Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.

Есть пострадавшие среди мирных жителей, в течение суток госпитализировали 6 человек: Изюмский район – двух мужчин 52 и 32 лет, Харьковский – женщину 62 лет, мужчин 63 и 48 лет. 46-летний мужчина был госпитализирован в Богодуховском районе. Состояние пострадавших — среднее.

В Богодуховском районе из-за обстрелов оккупантов горели частные дома и хозяйственные постройки.

Россияне интенсивно обстреливали Дергачевскую и Циркуновскую громады Харьковского района, возникли пожары в частных домах, хозяйственных постройках, на открытых территориях.

В Харьковской области враг не продвигается: подразделения украинских сил обороны удерживают занимаемые позиции во всех направлениях. ВСУ не дают продвинуться врагу вперед, отражая атаки оккупантов.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары ЗРК С-300 Олег Синегубов Война России против Украины

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