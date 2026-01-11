Руины на месте разрушенной российским ракетным ударом пятиэтажки в Харькове, 2 января 2026 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в центре города на месте российского удара 2 января , в результате которого погибли семь человек, среди них — трехлетний ребенок. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, на месте удара удалось спасти 12 человек.

2 января российские оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, в результате чего пятиэтажка оказалась фактически разрушенной. Под завалами обнаружили тело трехлетнего мальчика, а впоследствии нашли и тело его матери.

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По данным Нацполиции, количество пострадавших составило 30 человек — среди них шестимесячный мальчик. При этом еще пятеро горожан не выходили на связь.

В результате атаки повреждены 25 многоквартирных домов, больница, учебное заведение, торгово-офисное здание, а также 33 автомобиля, заявили представители местных властей.