В результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина, ситуация в городе сложная 12 сентября, 00:08 В ГСЧС отметили, что ситуация контролирована (Фото:t.me/dsns_telegram)

В результате российских ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина — работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму.

Видео дня

В ГСЧС отметили, что ситуация контролируемая. К месту событий направлены спасатели ГСЧС с целью ликвидации последствий аварий, вызванных этой вражеской атакой, а также привлечены специалисты военно-гражданских администраций, коммунальные и аварийные службы.



Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в городе после ракетных обстрелов ситуация сложная.

«Агрессор знал, куда бил, и бил практически по мирному населению. Его целью сегодня было максимально досадить харьковчанам за успехи ВСУ на фронте. Не скрою — последствия ракетных ударов тяжелые. Зарево пожара видит весь город. Но мы — ГСЧС, энергетики и коммунальщики — сделаем все для того, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества и воды харьковчанам», — сказал он.

В ряде регионов Украины во время воздушной тревоги в воскресенье вечером, 11 сентября, местами исчез свет. В Дергачевском городском совете обесточивание общины объяснили ударом российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.