Удар РФ по Новоплатоновке: количество погибших возросло до шести

В селе Новоплатоновка Харьковской области в результате обстрела РФ загорелся магазин, 29 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В среду, 30 июля, в больнице умер 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области .

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Таким образом, количество погибших в результате удара возросло до шести человек, еще трое — ранены.

29 июля армия РФ ударила по селу Новоплатоновка Харьковской области, в результате чего погибли пять человек, еще трое пострадали.

Реклама

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что россияне нанесли удар возле магазина, где люди стояли в очереди за водой. Там начался пожар, вспыхнул магазин и припаркованная машина. Погибли пять человек, еще четверо были ранены.

ГСЧС уточнила, что армия РФ ударила по мирным жителям, когда те собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь.