Пять человек в реанимации. Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате удара РФ по гражданской колонне в Запорожье 30 сентября, 14:00 30 сентября РФ нанесла удар по гражданской колонне в Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 30 сентября, в больницы Запорожья доставлены 62 человека, которые пострадали в результате обстрела страной-агрессором Россией гуманитарной колонны.

Об этом сообщил главный врач областной больницы Игорь Шишко, передает Укринформ.

По его словам, в областную клиническую больницу доставили 31 пострадавшего.

«Только десять из них отделаются так называемыми легкими оперативными вмешательствами (первично-хирургическая обработка поверхностных ран мягких тканей), двое из них не будут нуждаться в оперативном вмешательстве вообще», — сказал он.

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Медик добавил, что другие нуждаются в серьезных оперативных вмешательствах.

«Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Работают 15 операционных бригад», — сказал он.

Медики заявили, что у пострадавших минно-взрывные травмы, тяжелые множественные, соединенные с поражением грудной и брюшной полости.

Один человек скончался на операционном столе.

Пострадавшие были доставлены и в другие медицинские учреждения города.

Войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.