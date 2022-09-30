Пять человек в реанимации. Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате удара РФ по гражданской колонне в Запорожье
30 сентября РФ нанесла удар по гражданской колонне в Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)
В пятницу, 30 сентября, в больницы Запорожья доставлены 62 человека, которые пострадали в результате обстрела страной-агрессором Россией гуманитарной колонны.
Об этом сообщил главный врач областной больницы Игорь Шишко, передает Укринформ.
По его словам, в областную клиническую больницу доставили 31 пострадавшего.
«Только десять из них отделаются так называемыми легкими оперативными вмешательствами (первично-хирургическая обработка поверхностных ран мягких тканей), двое из них не будут нуждаться в оперативном вмешательстве вообще», — сказал он.
Медик добавил, что другие нуждаются в серьезных оперативных вмешательствах.
«Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Работают 15 операционных бригад», — сказал он.
Медики заявили, что у пострадавших минно-взрывные травмы, тяжелые множественные, соединенные с поражением грудной и брюшной полости.
Один человек скончался на операционном столе.
Пострадавшие были доставлены и в другие медицинские учреждения города.
Войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.
Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.
По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.