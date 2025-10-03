Некоторые школы в Полтаве перешли на дистанционное обучение после массированного удара РФ
Школы в Полтаве частично перевели на дистанционку из-за российского обстрела 3 октября 2025 года (Фото: Полтавский городской совет)
Некоторые школы Полтавской громады Полтавской области перешли на дистанционное обучение из-за российского массированного обстрела региона в ночь на пятницу, 3 октября. Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.
По ее словам, в громаде повреждена гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома. Пострадавших пока нет.
«Полтавская громада всю ночь была под комбинированной атакой россиян! К ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия», — написала Ямщикова.
Впоследствии она уточнила, что ни одна школа Полтавской общины не повреждена, также в Полтаве нет перебоев с электроснабжением.
Ранее 3 октября в Полтавской ОВА сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике Полтавской области. Фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях. Также повреждено частное домовладение.
Ночью россияне били и по энергетическим объектам Сумской области, в Шосткинском и Конотопском районах нет электроэнергии. Также РФ ударила по Днепру.