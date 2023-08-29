Число жертв ракетного удара по Полтавской области выросло до четырех, под завалами нашли еще одно тело — ОВА

29 августа, 16:01
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Последствия удара РФ в Полтавской области (Фото:https://t.me/ermaka2022)

Последствия удара РФ в Полтавской области (Фото:https://t.me/ermaka2022)

Число жертв российского ракетного удара по масличнице в Полтавской области выросло до четырех.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели обнаружили тело четвертого человека», — пишет он.

Лунин выразил соболезнования родным и близким жертв террористического акта россиян.

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Накануне глава МВД Игорь Клименко сообщал об одном пропавшем без вести человеке.

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В ночь на 28 августа россияне нанесли ракетный удар по селу Гоголево Полтавской области. Клименко сообщал, что российский удар был нанесен по масличнице. Пятеро человек получили ранения разных степеней тяжести. Все пострадавшие — работники предприятия.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Полтавская область Ракетные удары Война России против Украины

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