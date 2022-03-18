Авиаудар РФ по Драмтеатру в Мариуполе. Спасательные работы продолжат, несмотря на обстрелы — Зеленский 18 марта, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушила мариупольский Драмтеатр, в укрытии находились люди (Фото:Azov Handout/)

Спасательные работы на месте разрушенного российскими оккупантами Драмтеатра в Мариуполе продолжатся.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения к украинцам.

«Несмотря на обстрелы, при всех сложностях мы будем продолжать спасательные работы», — сказал он.

Видео дня

Зеленский напомнил, что удалось спасти из укрытия более 130 человек. Под завалами находятся еще сотни мариупольцев.

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом, спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

17 марта народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку РФ драмтеатра в Мариуполе, прятавшиеся там мирные жители сумели выжить. Есть ли погибшие, не уточняется.

По словам Людмилы Денисовой, 130 человек вышли живыми, судьба еще 1300 человек остается неизвестной.

Издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. С двух сторон на русском языке были сделаны надписи Дети.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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