В Мариуполе не удается достать тела погибших из-под завалов драмтеатра 27 марта, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, где находилось самое большое в городе укрытие (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout/Reuters)

Из-под завалов здания Драмтеатра, который бомбили российские кафиры, пока не удается вытащить тела 300 погибших, потому что район постоянно находится под обстрелами.



Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью .



«Сегодня эпицентр боев — это как раз центр города. К сожалению, с пятых суток длится очень тяжелый обстрел. Именно центр и левобережная часть Мариуполя — территория, где уже не один день продолжается и активная фаза уличных боев. Наши ребята довольно стойко держат оборону», — сказал он.



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Бойченко рассказал, что погибли три сотни человек, которые на момент авиаудара обедали. Число погибших подтвердило и свидетель бомбардировки драмтеатра.

Напомним, что авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек .