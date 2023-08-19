«Меня спасли 10 секунд». Подробности российского удара по драмтеатру в Чернигове от участника выставки дронов 19 августа, 20:48 Валерий Боровик рассказал подробности российского удара по драмтеатру в Чернигове (Фото:Valeriy Borovyk / Facebook)

Валерий Боровик — председатель правления Альянса Новая энергия Украины, разработчик БПЛА, командир спецподразделения ударных дронов Белый орел.

Он — один из участников выставки в Чернигове, которая проходила в драмтеатре во время российской атаки.

В интервью Radio NV Боровик рассказал, кто и как организовал выставку и были ли соблюдены меры безопасности.

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— Какова судьба людей, которые были рядом с вами?

— Рядом со мной было несколько раненых. Я бы не сказал, что очень серьезно, но серьезно все-таки. Я знаю о 9 погибших. Когда мы уже вышли из помещения, я увидел с оторванной рукой молодого парня, который лежал очень символично под флагом Евросоюза. Ребенок один погиб. Вот мы как раз находимся недалеко от того места.

— Что вы расскажете о самой акции — о выставке дронов? Это была гражданская акция, во время которой людям показывали какие-то разработки? Или это было специализированное собрание людей, которые занимаются беспилотниками?

— Это было специализированное собрание людей с общественным сообществом. Нашего директора пригласила областная военная администрация, потому что наша компания зарегистрирована в Чернигове. Также с Марией Берлинской мы дружим.

Это было такое мероприятие, которое показывает местных разработчиков. Мы из Киева приехали из Киева. Есть военные, которым интересно это, представители ТРО, ДФТГ, городская администрация, полиция и так далее. Показывают свои разработки для принятия решений по дальнейшему применению, чтобы увидеть что есть в этом регионе.

— Можете ли вы утверждать, что областная организация была организатором выставки, или вам известны другие организации, которые этим занимались?

— Организатор события Victory Drones, была Мария Берлинская. Мы были приглашены как участники. Предоставляет помещение областная военная администрация.

Насколько я знаю, выбирали из трех локаций — школа, институт и драмтеатр. Для меня немножко это было странно. Я черниговец, я часто здесь бываю, у меня здесь мама, которая под обстрелом была в начале войны, [получила] осколочные ранения. И поэтому для меня немножко было, откровенно говоря, странно, потому что буквально через площадь прилетало уже в кинотеатр Щорса, по городской администрации били в начале войны. А второй [обстрел] - как раз двор моей мамы, нашего дома. Снесло полностью дом и маму госпитализировали с осколочными ранениями. И это буквально за пять минут.

Но так решили, так и проводили.

Я знал об этой локации за 20 минут до подъезда в Чернигов. Организаторы думали, советовались, принимали решение, как это лучше сделать. И приняли такое решение.

Я не хотел бы сейчас давать комментарии и оценки, верно ли это было или нет. Я немножко не в том состоянии. Анализ пусть делает сообщество, правоохранительные органы, расследователи и так далее.

Но хочу от себя отметить, что мы находимся в состоянии войны. Мы не закончили войну. Мы должны быть готовы к серьезным ударам со стороны противника. Он очень хитрый, коварный и все же сильный. И поэтому мы сами должны быть сильными. И конечно, нужно обезопасить гражданское население, в частности на таких военных мероприятиях. Но везде может прилететь.

Война — есть война. Мы выбрали этот путь, мы идем по нему, мы не сбежали, мы защищаемся, мы отстаиваем свою страну. Мы готовы к этому. И надо идти побеждать, и отвечать.

— Я с вами солидарен в том смысле, чтобы мы сейчас не начали «распинать» организаторов, потому что жизнь в стране не может остановиться. Во-вторых, такие мероприятия надо проводить. Насколько мне известно, было сообщено о ракетной атаке и всех попросили спуститься в укрытие.

— Я расскажу, как это все было. Было правильно все организовано, если по-честному, на самом мероприятии. То есть было начало, ведущий объявил, что за мероприятие, как оно будет происходить. Рассказал о мерах безопасности: если будет воздушная тревога, нужно спуститься. Все это было.

Затем спели гимн, минута молчания в память о погибших. И вот когда уже закончилась минута молчания, начала звонить воздушная тревога. Закончилась минута молчания, организаторы попросили всех спуститься вниз — в помещение, которое защищает от таких ударов, бомбоубежище. Большинство людей ушли.

Но ведь это люди. Часть пошла на улицу покурить, взять кофе. Кто-то — уехал, а кто-то и остался рядом.

Мое выступление после поздравлений должно было быть первым, потому что мы здесь еще представляли фильм в конце дня. То есть у нас двойная была акция.

Здесь фактически было военное мероприятие — милитарный сектор. Поэтому, когда попросили спуститься, я поднялся на второй этаж — мне нужно было переговорить с одним товарищем, которого я очень давно не видел. Я спросил технического сотрудника — вряд ли, но дай Бог, чтобы он был жив. Я спросил: «Где тот Олег?» Он сказал: «Он вниз пошел». И как только я со второго этажа спустился на первый, буквально несколько шагов я ступил к своей экспозиции, как прогремел взрыв. То есть это 10−20−30 секунд прошло.

Снесло полностью второй этаж. Удар был точечный, очень точный, прямо по центру крыши. И только перекрытие эти очень толстые (хороший у нас все-таки драмтеатр и был и будет) спасло людей, которые были на первом этаже. На втором этаже, мне кажется, с людьми плохо. Извиняюсь, возможно, кто-то выжил и я надеюсь, но там второго этажа фактически нет.

— Мы должны делать выводы из происходящего. На будущее: возможно, меньше надо афишировать подобные мероприятия, или они и так происходили в режиме секретности?

— Они происходили в режиме частичной секретности. Ясно, что ты такое мероприятие полностью не убережешь от утечки. И «консервов» очень много.

Если такие мероприятия проводятся, например, в Киеве, то Армия дронов проводит их фактически в бомбоубежищах, и это правильно.

— Во-вторых, Киев значительно лучше защищен от воздушных атак.

— Да, но идея была, условно говоря, поднять регионы, поднять возможности регионов. Идея нормальная, с безопасностью надо думать. Поставлю три точки.

— Это не повлияет на развитие украинского беспилотного сектора?

— Нет, нас не остановить. У нас лично — у Первого контакта — пять-шесть уже крыльев, мы дальше делаем разработки, мы дальше будем делать комплектующие. Мы уже сделали свои двигатели, потому что Китай будет запрещать, мы чувствуем. Мы все будем делать, милитарный сектор, чтобы мы были обеспечены здесь.

Не верю, что это как-то повлияет. Не те люди. Я увидел серьезный ракетный удар: никакой паники, все сосредоточены, никто не кричит, «все стреляные», извиняюсь за орковский сленг. Все помогают друг другу. То есть мы сосредоточены на победу. Нас реально не остановить. Это не пафос. Мы хотим защитить наш мир, нашу цивилизацию от этой темной силы, которая просто поглотит все остальное, если мы этого не сделаем.

— Черниговцы после атаки пришли на помощь?

— Вы знаете, все ждали второго удара, поэтому полиция очень хорошо сработала. Я дружу очень давно с Владимиром Недзельским, это начальник УМВД области. Он просто в первые же минуты [работал]. Мы начали эвакуировать раненых. Потом, как только была возможность эвакуации из бомбоубежища, подтянулись ребята, еще расчищали своими руками этот заваленный боковой вход от стекла, от металла.

Затем быстро, чтобы люди выбегали до второго удара, которого мы ждали, эвакуировали людей. Он попросил помочь организовать обход этих подъездов, квартир, возможно, где-то человек кровью истекает, где-то раненые. Мы детей спускали вниз.

Полиция очень хорошо сработала. Здесь респект им. Они приехали, окружили [драмтеатр], понимая, рисковали жизнью. ГСЧСники, врачи скорой рисковали жизнью, понимая, что сейчас прилетит. Даже нас военных отгоняли, но оцепили периметр, чтобы люди не подходили.

Счастье какое-то божье, что так мало погибших. Я извиняюсь перед теми душами, что на небесах, но они нам будут помогать, мы все встретимся там. Но это какой-то Божий перст и хорошее помещение, что мало так погибших, потому что до 300 человек было — участников мероприятия. А также охрана, полиция, СБУ, медицина и так далее. И поэтому, чтобы не было больше [жертв] во время следующего прилёта был оцеплен периметр. И все те, кто внутри, уже помогал тем, кто нуждался в этой помощи, не привлекая других людей.