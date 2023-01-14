Зеленский после удара по жилой многоэтажке в Днепре: Найдем всех причастных, все будут отвечать 14 января, 18:40 Зеленский отреагировал на удар по жилой многоэтажке в Днепре (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский после удара РФ по жилой многоэтажке в Днепре 14 января заявил, что мир должен остановить зло, которым является российский террор.

«Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор. Мир должен остановить это зло», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он отметил, что разбор завалов в Днепре продолжается.

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«Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь», — отметил президент.

Он подчеркнул, что «мы найдем всех причастных к этому террору».

«Все будут отвечать. Максимально», — подчеркнул Зеленский.

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. В частности, россияне ударили по жилому дому в Днепре, убив по меньшей мере пятерых мирных жителей.

