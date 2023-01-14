Обстрел дома в Днепре. В разрушенном подъезде было 72 квартиры, там проживало до 200 человек, в том числе около 50 детей

14 января, 20:40
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Последствия обстрела Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В субботу, 14 января, во время массированного обстрела Украины военные РФ нанесли удар по жилому дому в Днепре, в результате которого были разрушены 72 квартиры, где проживало около 200 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в доме было 16 подъездов и проживало около 1700 человек.

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«В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок — это 100−200 человек (около 50 детей). Это страшные цифры, на которые ориентируются спасатели, разгребая завалы», — сказал Тимошенко.

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Глава ОП добавил, что поврежденный дом остается без электричества, газа и окон.

«Фактически нужно обеспечить жильем-теплом более 1000 человек. Сразу развернули дополнительные Пункты Несокрушимости рядом. Все городские, областные службы работают и будут точно работать всю ночь», — проинформировал Кирилл Тимошенко.

В Днепре во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек, около 60 ранены, среди них 12 — дети.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Город Днепр Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Война России против Украины

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