Командиру авиаполка РФ, отдавшему приказ об ударе по дому в Днепре, сообщили о подозрении 24 января, 13:35 На совести Олега Тимошина более 80 жизней мирных жителей (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, отдавшему приказ о ракетном ударе по многоквартирному дому в Днепре.

Об этом во вторник, 24 января, рассказали в Службе безопасности Украины.

Речь идет о командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации ВВС РФ полковнике Олеге Тимошине.

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В общей сложности жертвами ракетных обстрелов, совершенных по его приказу, стали 88 мирных жителей, еще около 240 получили ранения.

«В частности, именно он организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января этого года. В результате обстрела погибли 46 человек, еще 79 — травмированы. Он же причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня прошлого года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей», — отметили в СБУ.

Кроме того, на совести Тимошина обстрелы торгового центра Ривьера в Одессе, дома культуры в Лозовой Харьковской области, многоэтажки и базы отдыха Годжи в поселке Сергеевка, для которых использовались бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32.

Согласно ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), российскому военному преступнику грозит пожизненное заключение.

Удар РФ по жилому дому в Днепре был нанесен утром 14 января.

В Воздушных силах Украины сообщили, что он был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет никаких средств.