Авиаудар РФ по центру Доброполья: количество погибших возросло до четырех

Последствия российского удара в Доброполье Донецкой области, 16 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В результате авиационного удара РФ по Доброполью Донецкой области количество погибших возросло до четырех.

Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в четверг, 17 июля.

По его данным, количество раненых остается без изменений — 27. Ранее было известно о двух погибших.

Филашкин сообщил, что на месте российского удара работают органы власти и все ответственные службы.

«Продолжается разбор завалов — надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт», — отметил он.

Председатель ОВА отметил, что сейчас половина города обесточена, энергетики восстанавливают повреждения.

Вечером 16 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Доброполья в Донецкой области. Российский удар повредил 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь машин.

Попадание было в людном месте в районе вблизи магазинов. По данным ОВА, россияне применили для удара 500-килограммовую авиабомбу.