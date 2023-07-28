Удар по многоэтажке в Днепре. Верхние этажи были не заселены, поэтому удалось избежать большого числа пострадавших — омбудсмен 28 июля, 23:18 Лубинец добавил, что, подтверждены пять пострадавших в результате российского удара (Фото:Скриншот видео Днепр оператиный/Telegram)

Верхние этажи многоэтажного дома, по которому ударила российская ракета, не были заселены. Поэтому удалось избежать большого числа пострадавших.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

Лубинец сообщил, что в результате удара по зданию СБУ обошлось без жертв и пострадавших. Разрушена угловая часть здания.

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«Второе попадание: многоэтажный жилой дом. Разрушены верхние этажи, которые, к счастью, были не заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать», — пишет он.

Лубинец добавил, что подтверждены пять пострадавших в результате российского удара.

Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram отметил, что дом, в который попали, «был вторым на продажу, поэтому жильцов там не было». Спасатели на месте разбирают завалы и убирают территорию.

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ. По данным на 22:30, известно о пяти пострадавших.