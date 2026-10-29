После атаки по вокзалу. Россия нанесла новый удар БПЛА по Днепру, начались перебои со светом

В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы БПЛА 29 октября 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре в четверг, 29 октября, прогремели новые взрывы после российского удара по железнодорожному вокзалу и пассажирскому поезду, пишет Суспільне .

Воздушные силы ВСУ предупредили о нескольких реактивных БПЛА, направляющихся к Днепру в период с 13:30 до 14:00.

Суспільне сообщает, что после взрывов в части Днепра фиксируются перебои с электроснабжением.

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Ранее, 29 октября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.

Удар пришелся на платформу, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд Днепр — Запорожье. Несмотря на предупреждения о повышенной опасности, на перроне было много людей, сообщала Укрзализныця.

По данным Воздушных сил, россияне запустили по Днепропетровской области четыре реактивных БПЛА; силы ПВО сбили три из них.