После атаки по вокзалу. Россия нанесла новый удар БПЛА по Днепру, начались перебои со светом
В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы БПЛА 29 октября 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)
В Днепре в четверг, 29 октября, прогремели новые взрывы после российского удара по железнодорожному вокзалу и пассажирскому поезду, пишет Суспільне.
Воздушные силы ВСУ предупредили о нескольких реактивных БПЛА, направляющихся к Днепру в период с 13:30 до 14:00.
Суспільне сообщает, что после взрывов в части Днепра фиксируются перебои с электроснабжением.
Ранее, 29 октября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.
Удар пришелся на платформу, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд Днепр — Запорожье. Несмотря на предупреждения о повышенной опасности, на перроне было много людей, сообщала Укрзализныця.
По данным Воздушных сил, россияне запустили по Днепропетровской области четыре реактивных БПЛА; силы ПВО сбили три из них.